Когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег: астролог сделал прогноз

Влад Росс заверил, что погода очень удивит украинцев в этом осенне-зимнем сезоне.
Осень в этом году порадует хорошей погодой. А сентябрь будет по-настоящему летним месяцем.
Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По его прогнозу, во второй половине сентября может стать немного прохладнее – буквально на 5-7 градусов.
"Это будут комфортные +20-25 градусов, а не изнурительная жара", – уточнил Росс.
Дождливый период, по словам астролога, начнется лишь в середине октября, вблизи новолуния. Тогда же нас будет ждать и первое серьезное похолодание.
Однако, по прогнозу Влада Росса, типичная осенняя погода будет сохраняться недолго, и в ноябре снова попустит.
"С первой декады ноября начнется "бабье лето", – заверил Росс.
А вот первые снега или серьезные заморозки украинцам не грозят раньше середины декабря, убежден астролог.
"Погода нас и в этом осенне-зимнем сезоне удивит, прежде всего, тем, что это может быть второй год подряд без зимы", – отметил Влад Росс.
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