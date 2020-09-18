Когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег: астролог сделал прогноз

Астролог рассказал, какой будет погода этой осенью, и когда придут дожди и холода / УНИАН

Осень в этом году порадует хорошей погодой. А сентябрь будет по-настоящему летним месяцем.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его прогнозу, во второй половине сентября может стать немного прохладнее – буквально на 5-7 градусов.

"Это будут комфортные +20-25 градусов, а не изнурительная жара", – уточнил Росс.

Дождливый период, по словам астролога, начнется лишь в середине октября, вблизи новолуния. Тогда же нас будет ждать и первое серьезное похолодание.

Однако, по прогнозу Влада Росса, типичная осенняя погода будет сохраняться недолго, и в ноябре снова попустит.

"С первой декады ноября начнется "бабье лето", – заверил Росс.

А вот первые снега или серьезные заморозки украинцам не грозят раньше середины декабря, убежден астролог.

"Погода нас и в этом осенне-зимнем сезоне удивит, прежде всего, тем, что это может быть второй год подряд без зимы", – отметил Влад Росс.

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