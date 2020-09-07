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Когда Зеленский сможет "додавить" Путина и заключить мир: прогноз астролога

7 сентября 2020, 05:56

Влад Росс прогнозирует, что на Донбассе больше стрелять не будут, по крайней мере, не будет широкомасштабных военных действий.

Путин, Зеленский
Астролог объяснил, почему Зеленскому нельзя встречаться с Путиным до декабря / УНИАН

Перемирие на Донбассе, которое установилось с 27 июля, будет сохраняться и дальше. 2020 год станет последним годом военных действий на востоке Украины.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Широкомасштабных военных действий, которые мы могли наблюдать в предыдущие годы, уже не будет. Это однозначно и бесповоротно", – заверил Росс.

При этом астролог подчеркнул, что крайне важно, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась не раньше декабря этого года.

"Именно в декабре будет решающая и самая благоприятная точка, когда их встреча будет наиболее продуктивной. К счастью, любые встречи на ближайшие месяцы полностью отменены. А вот именно в декабре для Путина сложится безвыходная ситуация, когда на него будут давить со всех сторон: будет оказываться давление Запада, большие проблемы будет создавать Беларусь, вся Россия будет бунтовать против него – от Хабаровска до Москвы. Именно в этот момент Украине будет легче всего решить с Путиным свои вопросы и подписать мирное соглашение, которое поставит точку в войне на востоке нашей страны", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеАстролог назвал самый сложный для Украины месяц в 2020-мТем не менее, предостерег астролог, нас ждет рискованный период в этом году, когда оружие вновь может начать стрелять.

"Самый сложный месяц – это ноябрь. В годовом гороскопе Украины, который включился 24 августа, солярная стрелка доходит до Черной Луны и Марса как раз в ноябре, затем, в декабре, она сместится на Уран. Потому если и будут какие-то сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, то в ноябре и первой половине декабря этого года", – отметил Росс.

Кроме того, Влад Росс уточнил, что все-таки пока что речь идет о заморозке конфликта на Донбассе, а не о полноценном мире.

"На данный момент ничего лучше придумать невозможно, потому что иначе придется провести выборы на оккупированной части Донбасса. А, по моим прогнозам, в ближайший год такие выборы не состоятся", – добавил он.

Потому Украину ждет заморозка конфликта, как на Кипре или в Молдавии, когда стороны просто перестанут стрелять друг друга, резюмировал астролог.

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