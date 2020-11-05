Астролог рассказал, когда ждать досрочных парламентских выборов

Астролог рассказал, ждать ли досрочных парламентских выборов после провала "слуг" на местных выборах / УНИАН

Несмотря на то, что после провальных для Слуги народа выборов многие заговорили о возможности досрочных парламентских выборов или о переформатировании Кабинета министров Украины, подобные перемены нашему государству в ближайшие месяцы не грозят. Ноябрь обещает быть месяцем затишья, а в декабре, в принципе, никаких знаковых трансформаций в жизни Украины не предвидится.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозам Росса, серьезные перемены и важные события в Украине могут произойти не ранее 2021 года.

"В ноябре-декабре существенных изменений ни для Зеленскому, ни для Слуги народа не предвидится. Соответственно, не стоит ожидать ни отставки правительства, ни досрочных выборов Верховной Рады", – считает Влад Росс.

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Более того, астролог убежден, что за свой пост может не переживать и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если летом поговаривали, что Шмыгаль вскоре уйдет с должности премьера, то теперь уже и это выглядит сомнительным, поскольку между Зеленским и Ахметовым существуют хорошие договоренности. А Шмыгаль, как известно, является человеком Ахметова", – отметил Росс.

Кроме того, астролог убежден, что президент Владимир Зеленский сделает все, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов.

"В Украине не будет в ближайшие месяцы никаких больших изменений, а, тем более, досрочных парламентских выборов. Такие выборы невыгодны и нелогичны для Зеленского в нынешней ситуации, а потому он сделает все, чтобы Верховная Рада нынешнего созыва просуществовала всю свою каденцию", – резюмировал Влад Росс.

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