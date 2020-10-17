Астролог рассказал, нужно ли Украине переходить с летнего на зимнее время

Астролог рассказал, какое время следует закрепить в Украине, отказавшись от перевода часов дважды в год / 1zoom.ru

Украине следует отказаться от перевода времени дважды в год – с летнего на зимнее и наоборот, поскольку это причиняет массу неудобств и пагубно влияет на здоровье.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Я считаю целесообразным закрепить какое-то одно время и больше не переводить стрелки часов. Ведь, к примеру, в 1960-1981 гг. не было никакого летнего-зимнего времени, а сейчас нет перевода часов в России", – отметил астролог.

Влад Росс убежден, что Украине следует закрепить разницу в два часа от Гринвича.

"Это было бы идеально для нашей страны. Ведь что Киев, что Одесса, что Винница четко ложатся во второй пояс на широте 30 градусов, то есть ровно два часа разницы от Лондона", – добавил Росс.

Астролог считает, что, отказавшись от зимнего и летнего времени, украинцы бы смогли уменьшить риски для своего здоровья.

"Если руководствоваться именно медицинскими соображениями, то перевод часов уже давно следовало бы запретить. Потому что организму сложно перестраиваться без вреда для здоровья к переводу часов и новому времени", – считает Влад Росс.

Читайте такжеРевность, скупость и разбросанные носки: чем каждый знак раздражает в бытуОн сознался, что ежегодный перевод часов и переход с летнего на зимнее время среди прочего очень мешает астрологам при составлении натальной карты человека.

"Если ты точно не знаешь, когда в тот или иной год переводили стрелки часов, сложно определить точный момент рождения человека и, соответственно, выстроить его годовой гороскоп", – пояснил Росс.

Однако, по словам астролога, в Украине по-прежнему продолжают руководствоваться экономической целесообразностью – в целях экономии электроэнергии переводят время. И так, по его прогнозу, будет до тех пор в нашей стране, пока Европа будет переводить стрелки часов.

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