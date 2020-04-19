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Неожиданный куш: астролог рассказала, кому повезет

19 апреля 2020, 06:45

Астролог рассказала, что поможет хорошо заработать.

гороскоп
Астролог рассказала, что поможет хорошо заработать

Накшатра Ревати помогает людям в их попытках заработать или получить достойное материальное благополучие, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Поэтому с целью поддержания материального благополучия семьи, надо начинать поиски достойной работы, когда Луна находится в созвездии Ревати или в ту часть месяца, когда Солнце находится в этой накшатре. Любые поиски хорошо начинать именно в этот день, а также начать какое-то исследование, найти что-то, отправляться на поиски. Начало любых мероприятий, являющихся позитивными, положительными по своей природе", - сообщила она Главреду.

Астролог назвала наиболее благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Ревати:

Благоприятно: 

  • Все виды путешествий: можно отправляться в длительное путешествие:
  • Бизнес, финансовые операции: все, связанное с обменом товаров;
  • Религиозные обряды: духовное обучение, изучение оккультных наук;
  • Работа с драгоценными камнями;
  • Творческая деятельность, благотворительность;
  • Исцеление и лечение заболеваний, отдых и релаксация. 

Неблагоприятно:

  • Следует избегать любых действий, требующих жесткости и смелости, напряженной работы любого вида;
  • Не подходит для преодоления трудностей, препятствий, вражды или бедствий; 
  • Не подходит для негативных, острых действий, таких как операция; 
  • Не подходит для препятствий, вражды или бедствий.

"Для людей Ревати очень хорошо жить рядом с водой, потому что вода – нечто воспринимающее и отражающее и соответственно из-за того, что они эмоционально принимающие и отражающие, для них находиться рядом с водой очень благоприятно.

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Самое лучшее средство для Ревати – это следовать временным рамкам, какому-то расписанию. Таким образом ответственность поможет человеку двигаться в ногу со Вселенной", - добавила ведический астролог.

Напомним, ранее астролог назвала счастливчиков апреля-2020.

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