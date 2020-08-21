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Астролог рассказала о главной миссии Зеленского

21 августа 2020, 05:05

После нынешнего президента многое придется упорядочивать, отметила эксперт.

Астролог сказала, что ключевая миссия Зеленского уже выполнена – Зеленский гороскоп 2020
Ключевая миссия Владимира Зеленского уже выполнена, сказала астролог / Скриншот с president.gov.ua

Астролог Марина Скади спрогнозировала, что президент Владимир Зеленский уже выполнил свою главную миссию.

Главная миссия Зеленского выполнена – бывший президент Петр Порошенко закончил свое правление и никогда не будет у власти, рассказала эксперт УНИАН.

По ее словам, после нынешнего украинского лидера многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, но не сторонникам Порошенко.

"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется…", – заявила собеседница.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что для Владимира Зеленского самым сложным станет 2021-й год. Эксперт спрогнозировал, что президенту не грозит импичмент, но он может сам подать в отставку.

Владимир Зеленский Гороскоп 2020 Петр Порошенко
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