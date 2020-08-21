Астролог рассказала о главной миссии Зеленского

После нынешнего президента многое придется упорядочивать, отметила эксперт.
Астролог Марина Скади спрогнозировала, что президент Владимир Зеленский уже выполнил свою главную миссию.
Главная миссия Зеленского выполнена – бывший президент Петр Порошенко закончил свое правление и никогда не будет у власти, рассказала эксперт УНИАН.
По ее словам, после нынешнего украинского лидера многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, но не сторонникам Порошенко.
"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется…", – заявила собеседница.
Ранее астролог Влад Росс говорил, что для Владимира Зеленского самым сложным станет 2021-й год. Эксперт спрогнозировал, что президенту не грозит импичмент, но он может сам подать в отставку.