Астролог сказал, когда встреча Путина и Зеленского будет самой продуктивной

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина будет самой продуктивной в декабре, поделился астролог / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным буде самой продуктивной в декабре.

В декабре президент РФ окажется в безвыходной ситуации, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что именно в этот момент Киеву будет легче всего решить с ним свои вопросы и подписать мирное соглашение, которое поставит точку в войне на Донбассе.

"…для Путина сложится безвыходная ситуация, когда на него будут давить со всех сторон: будет оказываться давление Запада, большие проблемы будет создавать Беларусь, вся Россия будет бунтовать против него – от Хабаровска до Москвы", – заявил астролог.