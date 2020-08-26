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Астролог сказал, кто хочет всех подмять под себя

26 августа 2020, 05:05

Один знак Зодиака невероятно честолюбив, отметил астролог.

Астролог предупредил, что Козероги хотят всех подмять под себя – Гороскоп 2020
Козероги хотят всех подмять под себя, предупредил астролог / sobakidendy-news.ru

Один знак Зодиака – Козерог – всегда хочет всех подмять под себя и превалировать над всеми.

Козероги – невероятно амбициозные и честолюбивые, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что на Козерогов во многом похожи Овны.

"Овны стремятся к тому, чтобы все у них было так: "Пришел, увидел, победил". Они жаждут получить как можно больше и как можно быстрее, тогда они почувствуют себя счастливыми", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что во второй половине августа 2020 года Козероги смогут попасть за границу. Астролог также говорил, что Овны могут получить кипучую энергию.

Росс добавил, что последняя декада августа для представителей этого знака Зодиака будет прекрасным временем для запуска бизнес-проектов.

Гороскоп 2020 гороскоп Козерог гороскоп Овен Влад Росс
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