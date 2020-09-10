Астролог сказал, кто получит роскошный "подарок"

Водолеям спрогнозирован роскошный "подарок" / Reuters

В сентябре 2020 года знак Зодиака Bодолей получит роскошный "подарок" – на работе появится удивительный человек, к которому представители этого знака почувствуют романтическое влечение.

Водолеям не стоит бояться, им гарантированы счастливые отношения, приводит гороскоп slovofraza.com.

В прогнозе говорится, что с новым членом коллектива Водолеи сначала станут хорошими друзьями.

"B коллективе Bодолея появится удивительный человек. Сначала вы станете хорошими друзьями, но довольно быстро осознаете, что испытываете к человеку романтическое влечение. Астрологический прогноз советует не бояться, а попробовать…", – отмечается в материале.