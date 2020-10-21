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Астролог сказал, по чьему кошельку бьет дружелюбие

21 октября 2020, 05:32

Один воздушный знак Зодиака обделен расчетливостью, полагает эксперт.

Росс поделился, что Водолеи слишком сильно тратятся на близких – Водолей гороскоп 2020
Водолеи слишком сильно тратятся на близких, поделился Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Непомерное дружелюбие "бьет по кошельку" знака Зодиака Водолей – Водолеи без особого смысла тратятся до последнего на близких и друзей.

Представители этого знака могут не купить себе лишнюю вещь, но потратят деньги на других, поделился астролог Влад Росс с Главредом.

Собеседник добавил, что у Водолеев нет рациональности и расчетливости.

"…Потому нередко Водолей, отправляясь за границу, на отдых, тратит все свои деньги без особой нужды, а потом дома экономит. Так что в финансовом плане у Водолея постоянно то взлеты, то падения", – сказал эксперт.

Знак Зодиака Водолей

Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.

Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Водолей
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