Астролог сказал, по чьему кошельку бьет дружелюбие

Водолеи слишком сильно тратятся на близких, поделился Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Непомерное дружелюбие "бьет по кошельку" знака Зодиака Водолей – Водолеи без особого смысла тратятся до последнего на близких и друзей.

Представители этого знака могут не купить себе лишнюю вещь, но потратят деньги на других, поделился астролог Влад Росс с Главредом.

Собеседник добавил, что у Водолеев нет рациональности и расчетливости.

"…Потому нередко Водолей, отправляясь за границу, на отдых, тратит все свои деньги без особой нужды, а потом дома экономит. Так что в финансовом плане у Водолея постоянно то взлеты, то падения", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп для Водолея на октябрь 2020 года.

Астролог предупредил, что представителям этого знака Зодиака грозят напряженный период, им будет меньше всего фартить.