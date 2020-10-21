Астролог сказал, по чьему кошельку бьет дружелюбие

Один воздушный знак Зодиака обделен расчетливостью, полагает эксперт.
Непомерное дружелюбие "бьет по кошельку" знака Зодиака Водолей – Водолеи без особого смысла тратятся до последнего на близких и друзей.
Представители этого знака могут не купить себе лишнюю вещь, но потратят деньги на других, поделился астролог Влад Росс с Главредом.
Собеседник добавил, что у Водолеев нет рациональности и расчетливости.
"…Потому нередко Водолей, отправляясь за границу, на отдых, тратит все свои деньги без особой нужды, а потом дома экономит. Так что в финансовом плане у Водолея постоянно то взлеты, то падения", – сказал эксперт.
- Ранее Влад Росс составил гороскоп для Водолея на октябрь 2020 года.
- Астролог предупредил, что представителям этого знака Зодиака грозят напряженный период, им будет меньше всего фартить.
Знак Зодиака Водолей
Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.
Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.
Автор: Екатерина Присяжнюк