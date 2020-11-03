Астролог сказал, с какой страной останется Крым

Крым будет контролировать Турция, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что захваченный Россией украинский Крым не вернется под контроль Киева, но и не останется с РФ.

Полуостров будет под контролем Турции, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник заявил, что от украинского государства Крым "уплыл" навсегда.

Росс поделился, что есть древнее пророчество, в котором говорится о войне в Крыму "креста и полумесяца".

Астролог полагает, что этой войны не избежать, и будет активная турецкая экспансия.

"…он (Крым – Ред.) останется… с Турцией. И все то, что происходит сейчас – это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании крымской платформы, что инициировал Зеленский (президент Владимир Зеленский – Ред.), а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции", – объяснил астролог.