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Астролог сказала, что делать после новолуния

20 августа 2020, 12:09

С 7-го по 14-й лунный день наступает самый успешный период, поделилась эксперт.

Новолуние август
/ Скриншот

Астролог Марина Скади сообщила, что после новолуния на протяжении 13-14 суток Луна растет, и в эти дни в делах можно проявлять максимальную активность.

В течение около двух недель после новолуния активность людей увеличивается, а среда становится более податливой для воздействия, рассказала эксперт УНИАН.

По ее словам, самый успешный период наступает с 7-го по 14-й лунный день.

"После новолуния, в течение последующих 13-14 суток, Луна растет. В это время энергии текут изнутри живых организмов вовне…", – сказала собеседница.

Новолуние 2020 – что можно делать:

  • Браться за реализацию новых проектов;
  • Переходить на другую работу;
  • Регистрировать фирмы;
  • Заключать договора;
  • Делать капиталовложения.

Напомним, новолуние в августе 2020 было 19 числа рано утром – в 5:42. Астролог Влад Росс говорил, что в новолуние, в частности, можно планировать.

Ранее был опубликован лунный календарь на последний месяц лета. В календаре отмечено, что в августе 20 число будет хорошим днем для бизнеса и личной жизни.

Марина Скади новолуние 2020 Гороскоп 2020
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