Астролог спрогнозировал Украине "погодный сюрприз"

В Украине не скоро будут серьезные заморозки, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал Украине "погодный сюрприз" – в стране второй год подряд зимой может не быть зимней погоды.
Украинцам раньше середины декабря не грозят серьезные заморозки, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, до середины первого месяца зимы в украинском государстве не ожидается первый снег.
"Погода нас и в этом осенне-зимнем сезоне удивит, прежде всего, тем, что это может быть второй год подряд без зимы", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс составил для Украины гороскоп на осень 2020.
- Астролог говорил, что в нашей стране первое серьезное похолодание ожидается вблизи октябрьского новолуния, которое будет 16 числа.
- Также эксперт предупредил, что в середине октября в Украине начнется дождливый период.
Автор: Екатерина Присяжнюк