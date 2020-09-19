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Астролог спрогнозировал Украине "погодный сюрприз"

19 сентября 2020, 06:33

В Украине не скоро будут серьезные заморозки, поделился эксперт.

Астролог спрогнозировал, что в Украине зимой 2020 может не быть зимней погоды – Гороскоп зима 2020
В Украине зимой 2020 может не быть зимней погоды, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал Украине "погодный сюрприз" – в стране второй год подряд зимой может не быть зимней погоды.

Украинцам раньше середины декабря не грозят серьезные заморозки, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, до середины первого месяца зимы в украинском государстве не ожидается первый снег.

"Погода нас и в этом осенне-зимнем сезоне удивит, прежде всего, тем, что это может быть второй год подряд без зимы", – сказал астролог.

  • Ранее Влад Росс составил для Украины гороскоп на осень 2020.
  • Астролог говорил, что в нашей стране первое серьезное похолодание ожидается вблизи октябрьского новолуния, которое будет 16 числа.
  • Также эксперт предупредил, что в середине октября в Украине начнется дождливый период.

Влад Росс гороскоп зима 2020
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