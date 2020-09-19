Астролог спрогнозировал Украине "погодный сюрприз"

В Украине зимой 2020 может не быть зимней погоды, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал Украине "погодный сюрприз" – в стране второй год подряд зимой может не быть зимней погоды.

Украинцам раньше середины декабря не грозят серьезные заморозки, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, до середины первого месяца зимы в украинском государстве не ожидается первый снег.

"Погода нас и в этом осенне-зимнем сезоне удивит, прежде всего, тем, что это может быть второй год подряд без зимы", – сказал астролог.