Астролог указал на "аскетов" среди знаков Зодиака

Представители одного знака Зодиака могут довольствоваться малым, подчеркнул эксперт.
Астролог Влад Росс рассказал, что среди знаков Зодиака непритязательны и скромны Скорпионы.
Скорпион легко может выживать в весьма аскетических условиях, сообщил эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что еще один знак – Водолей – может довольствоваться малым и при этом прекрасно себя чувствовать.
"Абсолютно демократичный знак Зодиака… У него нет больших амбиций и тяги к роскоши", – подчеркнул астролог.
Автор: Екатерина Присяжнюк