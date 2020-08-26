Астролог указал на "аскетов" среди знаков Зодиака

Аскеты среди знаков Зодиака – Скорпион и Водолей, поделился астролог / скриншот

Астролог Влад Росс рассказал, что среди знаков Зодиака непритязательны и скромны Скорпионы.

Скорпион легко может выживать в весьма аскетических условиях, сообщил эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что еще один знак – Водолей – может довольствоваться малым и при этом прекрасно себя чувствовать.

"Абсолютно демократичный знак Зодиака… У него нет больших амбиций и тяги к роскоши", – подчеркнул астролог.