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Астролог указал на большого "плюшкина" среди знаков Зодиака

10 октября 2020, 05:26

Один водный знак Зодиака обрастает хламом, поделился Росс.

Астролог сообщил, что Раки – большие плюшкины – Гороскоп Рак
Раки – большие "плюшкины", сообщил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Знак Зодиака Рак – большой "плюшкин". Раки не могут избавиться от старья и обрастают хламом.

Представители этого знака Зодиака очень обидчивы, склонны к интригам, они предпочитают не высказывать в лоб свои мысли, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, Ракам также присуща ревность.

"…Рак – большой "плюшкин": он не способен избавиться от старых вещей… если бок о бок с Раком живут, к примеру, Водолеи или Близнецы, они этого нагромождения вещей не потерпят, поскольку любят обновлять окружающее пространство…", – поделился эксперт.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

Влад Росс Гороскоп 2020 Рак гороскоп
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