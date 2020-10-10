Астролог указал на большого "плюшкина" среди знаков Зодиака

Один водный знак Зодиака обрастает хламом, поделился Росс.
Знак Зодиака Рак – большой "плюшкин". Раки не могут избавиться от старья и обрастают хламом.
Представители этого знака Зодиака очень обидчивы, склонны к интригам, они предпочитают не высказывать в лоб свои мысли, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По словам собеседника, Ракам также присуща ревность.
"…Рак – большой "плюшкин": он не способен избавиться от старых вещей… если бок о бок с Раком живут, к примеру, Водолеи или Близнецы, они этого нагромождения вещей не потерпят, поскольку любят обновлять окружающее пространство…", – поделился эксперт.
- Ранее Влад Росс говорил, что Ракам противопоказаны диеты, поскольку ограничения в еде могут негативно повлиять на желудок.
- Астролог добавил, что желудок Раков должен быть постоянно наполнен – на пустой желудок их голову посещают плохие мысли.
Знак Зодиака Рак
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.
Автор: Екатерина Присяжнюк