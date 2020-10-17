Астролог указал на слишком "хитрожелтый" знак Зодиака

Стрелец является слишком "хитрожелтым", сообщил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что среди знаков Зодиака слишком "хитрожелтым" является Стрелец.

Стрельцы нередко прогорают из-за своей хитрости, поделился Росс с Главредом.

Собеседник добавил, что представители этого знака слишком любят манипулировать другими людьми.

"…Стрельцу по жизни, в том числе в финансовых делах, мешает стремление подавить всех остальных своим авторитетом… Стрелец – слишком "хитрожелтый"…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом для Стрельцов на октябрь текущего года.

По словам астролога, Стрельцы получат прекрасную возможность для переезда, у них может появиться винахідлива жилка.

Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Стрелец – один из трех огненных знаков Зодиака.

Стрельцами называют людей, которые родились в период с 22 ноября по 21 декабря.