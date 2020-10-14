Астрологи насулили одному знаку Зодиака невероятную удачу

Ракам спрогнозирована невероятная удача / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на октябрь 2020 для Рака и отметили, что представителей этого знака Зодиака ждет невероятно удачный период для радикального изменения жизни.

Ракам посоветовали отказаться от отпуска в середине осени и заняться тем, что их всегда интересовало, пишет slovofraza.com.

В прогнозе отмечается, что для перемен Ракам сначала нужно сделать несколько шагов, а потом они уже не смогут остановиться.

"…консервативному Раку страшно вносить в реальность новизну и меняться. Hо именно в октябре трансформация пройдет с минимальным стрессом и потерями. Поэтому выберите новую цель, выходите на линию забега и начинайте стремительно набирать темп…", – посоветовали астрологи.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом для Раков на октябрь 2020 года.

Эксперт предупреждал, что Ракам грозит неблагоприятный период в плане любовных отношений, их может бросить любимый человек.