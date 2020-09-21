Назван главный прун по знаку Зодиака

На этой неделе главными прунами могут быть Раки / Reuters

Астрологи спрогнозировали, что на этой неделе – 21-27 сентября, главным пруном среди знаков Зодиака будет Рак.

Неделя идеально подходит для воплощения в жизнь сложных идей и задумок, которые длительное время планировались, публикует гороскоп на неделю slovofraza.com.

В прогнозе говорится, что Раки будут уверены в себе, не будут принимать спонтанные решения, и поэтому им можно делать крупные покупки.

"…Hеделя лишена конфликтности, так что получится завести новые отношения, познакомиться с интересными и влиятельными особами, а также разобраться в старых спорах и накопившихся разногласиях...", – отмечается в материале.