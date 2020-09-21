Назван главный прун по знаку Зодиака

На протяжении недели фартовому знаку Зодиака можно делать крупные покупки, говорится в гороскопе.
Астрологи спрогнозировали, что на этой неделе – 21-27 сентября, главным пруном среди знаков Зодиака будет Рак.
Неделя идеально подходит для воплощения в жизнь сложных идей и задумок, которые длительное время планировались, публикует гороскоп на неделю slovofraza.com.
В прогнозе говорится, что Раки будут уверены в себе, не будут принимать спонтанные решения, и поэтому им можно делать крупные покупки.
"…Hеделя лишена конфликтности, так что получится завести новые отношения, познакомиться с интересными и влиятельными особами, а также разобраться в старых спорах и накопившихся разногласиях...", – отмечается в материале.
- Ранее был опубликован гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь 2020 года от астролога Влада Росса.
- Росс прогнозировал, что Раки будут счастливчиками месяца, в частности, им будет фартить в делах, связанных с финансами и бизнесом. Эксперт говорил, что Ракам светит более прибыльный пост.
Автор: Екатерина Присяжнюк