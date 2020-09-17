Астрологи назвали лучших в мире продавцов по знаку Зодиака

Лучшие в мире продавцы – Тельцы, выяснили астрологи / УНИАН

Астрологи поделились, что лучшими в мире продавцами являются люди, рожденные под знаком Зодиака Телец.

Тельцы способны любой товар представить в выгодном свете, пишет slovofraza.com.

По данным экспертов, представители этого знака имеют невероятное финансовое чутье и наперед знают, какому делу грозит провал.

"…Это самые предприимчивые люди на планете, что доказывают рейтинги богачей, в которых Тельцы часто оказываются на первых местах", – говорится в материале.

Также астрологи выяснили, что еще один знак Зодиака – Овен, отлично умеет продавать товары и услуги и заключать соглашения в бизнесе.

"Овны лучше других умеют вести переговоры. Возможно, все дело в их неприступности и умении убеждать. Любой представитель этого знака может договориться с кем угодно на выгодных условиях…", – отмечается в публикации.