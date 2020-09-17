Астрологи назвали лучших в мире продавцов по знаку Зодиака

Люди, рожденные под одним знаком Зодиака, обладают невероятным финансовым чутьем, сообщили эксперты.
Астрологи поделились, что лучшими в мире продавцами являются люди, рожденные под знаком Зодиака Телец.
Тельцы способны любой товар представить в выгодном свете, пишет slovofraza.com.
По данным экспертов, представители этого знака имеют невероятное финансовое чутье и наперед знают, какому делу грозит провал.
"…Это самые предприимчивые люди на планете, что доказывают рейтинги богачей, в которых Тельцы часто оказываются на первых местах", – говорится в материале.
Также астрологи выяснили, что еще один знак Зодиака – Овен, отлично умеет продавать товары и услуги и заключать соглашения в бизнесе.
"Овны лучше других умеют вести переговоры. Возможно, все дело в их неприступности и умении убеждать. Любой представитель этого знака может договориться с кем угодно на выгодных условиях…", – отмечается в публикации.
- Ранее астролог Влад Росс сообщил, что спрогнозировано всем знакам Зодиака на сентябрь 2020 года.
- Эксперт говорил, что в жизни Тельцов может произойти много неприятных перемен, им грозят проблемы с зубами и переломы.
- Росс добавил, что Овны могут столкнуться со сложностями, связанными с несчастными случаями и авариями.