Астрологи назвали мастеров коротких романов

Стрельцы замечательные партнеры во время коротких романов, поделились астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи выяснили, что представители знака Зодиака Стрелец являются замечательными, благодарными партнерами во время коротких романов.

Стрелец подходит тем, кто ищет полезные знакомства или отношения без обязательств, пишет slovofraza.com.

По словам экспертов, Стрельцы могут разочаровать людей, которые ищут серьезные и длительные отношения.

Астрологи отметили, что представители этого знака постоянно ищут новые вызовы, они физически и умственно активны.

"…Постоянный партнер быстро надоедает ему (Стрельцу – Ред.), если только он не встретит человека, который по-настоящему его заинтересует и взволнует...", – отмечается в материале.

Эксперты подчеркнули, что Стрельцы становятся более покладистыми в зрелом возрасте.

Астролог Влад Росс говорил, что Стрелец – слишком "хитрожелтый" знак Зодиака.

Эксперт добавил, что из-за своей хитрости Стрельцы нередко прогорают.

Астролог также сообщил, что представители этого знака Зодиака очень любят манипулировать людьми.