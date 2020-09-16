Астрологи назвали невероятно талантливых манипуляторов

Стрельцы наделены талантом манипулировать людьми, поделились астрологи / Reuters

Астрологи выяснили, что знак Зодиака Стрелец невероятно талантливый манипулятор.

Одни Стрельцы пользуются своим талантом на благо общества, а другие – используют его в своих целях, приводит сведения экспертов slovofraza.com.

По их данным, представители этого знака Зодиака способны успешно найти подход к любому человеку.

"…Они крайне проницательны, очень притягательны и являются лучшими врожденными психологами…", – отмечается в материале.

Также астрологи поделились, что еще одному знаку – Близнецы – нет равных в обаянии, они обладают мощнейшей энергетикой и легко завоевывают симпатии и доверие окружающих.

"…Близнецы входят в список самых веселых и общительных знаков Зодиака. Они почти всегда являются душой компании", – поделились эксперты.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что светит всем знакам Зодиака в сентябре 2020 года.

Эксперт спрогнозировал, что Стрельцы способны достичь серьезных вершин, а Близнецы могут пополнить ряды неудачников.