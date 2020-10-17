Астрологи назвали предсказателя среди знаков Зодиака

Ради информации один знак Зодиака готов применить грубую силу, предупредили эксперты.
Астрологи выяснили, что знак Зодиака Овен очень наблюдательный и умеет предсказывать действия чужих людей.
У Овнов очень мощная энергетика, приводит сведения экспертов slovofraza.com.
По данным астрологов, если Овнам нужно что-то узнать, они просто спрашивают или добывают информацию, применяя грубую силу.
"…ничто не мешает окружающим просто взять и соврать им, но они этого не делают, потому что знают: Овны чувствуют, когда им врут", – отмечается в материале.
Ранее астролог Влад Росс говорил, что Овен – прямолинейный и отпетый эгоист. По его словам, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут раздражать спешкой.
- Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков.
- Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
Автор: Екатерина Присяжнюк