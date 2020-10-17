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Астрологи назвали предсказателя среди знаков Зодиака

17 октября 2020, 10:44

Ради информации один знак Зодиака готов применить грубую силу, предупредили эксперты.

Астрологи поделились, что Овны способны предсказывать действия других – Гороскоп Овен 2020
Овны способны предсказывать действия других, поделились астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи выяснили, что знак Зодиака Овен очень наблюдательный и умеет предсказывать действия чужих людей.

У Овнов очень мощная энергетика, приводит сведения экспертов slovofraza.com.

По данным астрологов, если Овнам нужно что-то узнать, они просто спрашивают или добывают информацию, применяя грубую силу.

"…ничто не мешает окружающим просто взять и соврать им, но они этого не делают, потому что знают: Овны чувствуют, когда им врут", – отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что Овен – прямолинейный и отпетый эгоист. По его словам, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут раздражать спешкой.

  • Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков.
  • Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
Гороскоп 2020 гороскоп Овен
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