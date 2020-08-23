Астрологи раскрыли, как привлечь в жизнь больше денег

Ракам для привлечения в жизнь денег стоит использовать силу мысли, выяснили астрологи / УНИАН

Астрологи спрогнозировали, что на следующей неделе – с 24 по 30 августа – Раки могут привлечь в свою жизнь больше денег.

Для привлечения в жизнь денег Ракам нужно использовать силу мысли, сообщает SlovoFraza.

В прогнозе говорится, что Ракам стоит позволить себе немного помечтать.

Астрологи посоветовали Ракам 28-30 августа потратить часть денег на себя.

"…Возможно, что во второй половине недели кому-то из близких потребуется финансовая поддержка. Лучшее оказать ее как можно скорее, чтобы проблемы не перешли и на Раков", – говорится в материале.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что в августе 2020 года Ракам светит фарт в материальной сфере и в личной жизни. Эксперт говорил, что Раки могут успешно решить финансовые вопросы и совершить удачные крупные покупки.