Астрологи предупредили, кому грозит фиаско из-за скупости

Скупость может привести Тельцов к фиаско, предупредили астрологи / УНИАН

Астрологи составили гороскоп на неделю – с понедельника по воскресенье, 14-20 сентября, и предупредили, что знаку Зодиака Телец грозит фиаско из-за скупости.

На следующей неделе представители этого знака могут преуспеть во всех сферах жизни, им не противопоказан оправданный риск, сообщает slovofraza.com.

По данным экспертов, у Тельцов есть шанс достичь больших высот в бизнесе и в работе.

Астрологи посоветовали Тельцам следить за своим здоровьем, поскольку повысить продуктивность не получится без хорошего самочувствия.

"…благоприятны новые проекты, сложная работа, дорогостоящие покупки. А вот скупость может аннулировать успех и привести людей данного знака к фиаско…", – отмечается в материале.