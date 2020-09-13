Астрологи предупредили, кому грозит фиаско из-за скупости

Один знак Зодиака способен преуспеть во всех сферах жизни, но ему может навредить жадность, спрогнозировали эксперты.
Астрологи составили гороскоп на неделю – с понедельника по воскресенье, 14-20 сентября, и предупредили, что знаку Зодиака Телец грозит фиаско из-за скупости.
На следующей неделе представители этого знака могут преуспеть во всех сферах жизни, им не противопоказан оправданный риск, сообщает slovofraza.com.
По данным экспертов, у Тельцов есть шанс достичь больших высот в бизнесе и в работе.
Астрологи посоветовали Тельцам следить за своим здоровьем, поскольку повысить продуктивность не получится без хорошего самочувствия.
"…благоприятны новые проекты, сложная работа, дорогостоящие покупки. А вот скупость может аннулировать успех и привести людей данного знака к фиаско…", – отмечается в материале.
- Ранее астролог Влад Росс составил прогноз на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
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Автор: Екатерина Присяжнюк