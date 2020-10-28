Астрологи предупредили, кому в начале ноября грозят критические дни

В начале ноября трем знакам Зодиака грозят критические дни, предупредили астрологи / Reuters

Астрологи составили гороскоп на ноябрь 2020 года и выяснили, что в начале месяца трем знакам Зодиака – Дева, Весы и Близнецы – грозят критические дни.

Представителей этого знака Зодиака поглотят тяжелые мысли, пишет slovofraza.com.

Эксперты узнали, что Девы будут думать о деньгах, им придется "выбивать" заработанные деньги или разрешать сложную финансовую задачу.

"У некоторых Близнецов… мысли будут связаны с детьми, у других – с творческим занятием, которое никак не выходит…", – говорится в материале.

Астрологи добавили, что Весов могут мучить депрессивные мысли относительно их коммуникабельности.

"Весы впадут в депрессию из-за того, что их не будут слышать – а им как раз позарез будет надо высказаться о каких-то важных вещах…", – выяснили эксперты.

Ранее астрологи сообщили, что в ноябре текущего года под мощнейшей защитой будет знак Зодиака Скорпион.

Эксперты узнали, что Скорпионы будут под защитой ангела-хранителя, в частности, тогда, когда им кто-то будет угрожать.

Справка. В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков.

Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.

Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.

Весы – один из трех воздушных знаков. Весами считаются люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября.