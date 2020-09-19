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Астрологи предупредили, кто встретит токсичного "вампира"

19 сентября 2020, 10:29

Представители одного знака Зодиака могут встретить человека, способного отнять перспективные возможности, отметили эксперты.

Астрологи спрогнозировали, что Близнецам грозит встреча с токсичным вампиром – Гороскоп сентябрь 2020
Близнецам грозит встреча с токсичным "вампиром", спрогнозировали астрологи / Скриншот

Астрологи предупредили, что во второй половине сентября 2020 года знаку Зодиака Близнецы спрогнозирована роковая встреча, из-за которой возможны серьезные неприятности и проблемы.

Близнецы могут встретить токсичного человека, энергетического вампира, который будет стараться сбыть их с пути, и способен отобрать перспективные возможности, сообщает slovofraza.com.

В прогнозе говорится, что такого человека нельзя даже подпускать к своему кругу общения.

"Гороскоп рекомендует Близнецам быть максимально осторожными во второй половине сентября, ведь это не самое благоприятное время. Bселенная запланировала для вас роковую встречу…", – отмечается в материале.

  • Напомним, Влад Росс поделился гороскопом на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
  • В гороскопе говорилось, что Близнецам грозят измены, предательство близких друзей и разрушение отношений с деловыми партнерами.
  • Также астролог сказал, что в дороге Близнецы могут оказаться в критической ситуации.

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