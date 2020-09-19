Астрологи предупредили, кто встретит токсичного "вампира"

Близнецам грозит встреча с токсичным "вампиром", спрогнозировали астрологи / Скриншот

Астрологи предупредили, что во второй половине сентября 2020 года знаку Зодиака Близнецы спрогнозирована роковая встреча, из-за которой возможны серьезные неприятности и проблемы.

Близнецы могут встретить токсичного человека, энергетического вампира, который будет стараться сбыть их с пути, и способен отобрать перспективные возможности, сообщает slovofraza.com.

В прогнозе говорится, что такого человека нельзя даже подпускать к своему кругу общения.

"Гороскоп рекомендует Близнецам быть максимально осторожными во второй половине сентября, ведь это не самое благоприятное время. Bселенная запланировала для вас роковую встречу…", – отмечается в материале.