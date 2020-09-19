Астрологи предупредили, кто встретит токсичного "вампира"

Представители одного знака Зодиака могут встретить человека, способного отнять перспективные возможности, отметили эксперты.
Астрологи предупредили, что во второй половине сентября 2020 года знаку Зодиака Близнецы спрогнозирована роковая встреча, из-за которой возможны серьезные неприятности и проблемы.
Близнецы могут встретить токсичного человека, энергетического вампира, который будет стараться сбыть их с пути, и способен отобрать перспективные возможности, сообщает slovofraza.com.
В прогнозе говорится, что такого человека нельзя даже подпускать к своему кругу общения.
"Гороскоп рекомендует Близнецам быть максимально осторожными во второй половине сентября, ведь это не самое благоприятное время. Bселенная запланировала для вас роковую встречу…", – отмечается в материале.
- Напомним, Влад Росс поделился гороскопом на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
- В гороскопе говорилось, что Близнецам грозят измены, предательство близких друзей и разрушение отношений с деловыми партнерами.
- Также астролог сказал, что в дороге Близнецы могут оказаться в критической ситуации.
Автор: Екатерина Присяжнюк