Астрологи раскрыли, как покорить Дев

Дев можно покорить поступками, узнали астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи выяснили, что женщины, которые родились под знаком Зодиака Дева, не влюбляются в подарки, в красивые слова и в широкие жесты.

Девы – перфекционистки, они замечают детали, пишет slovofraza.com.

По данным экспертов, Девам важно, что делает человек, и на основании поступков она принимает решение, достоин он ее или нет.

"…Просто покажите ей, что вы тот самый мужчина, который способен сделать ее день лучше, а может быть, и всю жизнь…", – посоветовали астрологи.

Эксперты отметили, что Девы терпеть не могут неуравновешенных людей и лгунов.

Ранее астролог Влад Росс поделился, что Девы – большие критиканы и распекают других даже из-за мелочей.

Эксперт добавил, что представителям этого знака Зодиака присуща "черная зависть".