Астрологи раскрыли, как покорить Дев

Девы замечают детали, отметили эксперты.
Астрологи выяснили, что женщины, которые родились под знаком Зодиака Дева, не влюбляются в подарки, в красивые слова и в широкие жесты.
Девы – перфекционистки, они замечают детали, пишет slovofraza.com.
По данным экспертов, Девам важно, что делает человек, и на основании поступков она принимает решение, достоин он ее или нет.
"…Просто покажите ей, что вы тот самый мужчина, который способен сделать ее день лучше, а может быть, и всю жизнь…", – посоветовали астрологи.
Эксперты отметили, что Девы терпеть не могут неуравновешенных людей и лгунов.
- Ранее астролог Влад Росс поделился, что Девы – большие критиканы и распекают других даже из-за мелочей.
- Эксперт добавил, что представителям этого знака Зодиака присуща "черная зависть".
Знак Зодиака Дева
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.
Автор: Екатерина Присяжнюк