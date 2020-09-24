Астрологи раскрыли, кто не боится экспериментов в постели

Представители одного знака Зодиака всегда стараются доставить удовольствие партнеру, сообщили эксперты.
Астрологи выяснили, что представители знака Зодиака Скорпион не боятся экспериментировать в постели.
Скорпионы всегда прилагают усилия для того, чтобы их партнер получил удовольствие, приводит сведения экспертов slovofraza.com.
По их данным, люди, рожденные под этим знаком, готовы ко всему новому и к любым открытиям, поэтому способны быстро найти общий язык с разными людьми.
"…любят философствовать и размышлять о своей жизни – именно этим они соблазняют… Скорпионы не боятся экспериментов в постели и всегда стараются доставить удовольствие своему партнеру", – говорится в материале.
- Ранее астролог Влад Росс назвал самую опасную черту Скорпионов – они могут уничтожить противника своим "ядом" и язвительностью.
- Позже эксперт составил гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь 2020 года. Росс предупреждал, что в дороге Скорпионам грозят несчастья.
Автор: Екатерина Присяжнюк