Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными

Мужчины-Раки боятся, что их бросят, сообщили астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи узнали, что боятся быть брошенными и обиженными мужчины, рожденные под знаком Зодиака Рак.

Из-за боязни быть обиженными и брошенными мужчины-Раки могут тщательно и долго проверять женщин на надежность, сообщает slovofraza.com.

"…Излюбленный способ – создание искусственных проблем, которые вам придется решать под пристальным присмотром Рака, чтобы завоевать его доверие", – выяснили эксперты.

Ранее российский астролог Василиса Володина написала, что Ракам всегда мало того, что они могут видеть.

Эксперт поделилась, что в представителей этого знака Зодиака с рождения встроена программа, которая заставляет подозревать во всем глубину. Володина добавила, что Ракам важно то, чего нельзя увидеть.