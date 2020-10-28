Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными

Мужчины, рожденные под водным знаком Зодиака, могут долго проверять женщин на надежность, предупредили эксперты.
Астрологи узнали, что боятся быть брошенными и обиженными мужчины, рожденные под знаком Зодиака Рак.
Из-за боязни быть обиженными и брошенными мужчины-Раки могут тщательно и долго проверять женщин на надежность, сообщает slovofraza.com.
"…Излюбленный способ – создание искусственных проблем, которые вам придется решать под пристальным присмотром Рака, чтобы завоевать его доверие", – выяснили эксперты.
- Ранее российский астролог Василиса Володина написала, что Ракам всегда мало того, что они могут видеть.
- Эксперт поделилась, что в представителей этого знака Зодиака с рождения встроена программа, которая заставляет подозревать во всем глубину. Володина добавила, что Ракам важно то, чего нельзя увидеть.
Знак Зодиака Рак
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.
Автор: Екатерина Присяжнюк