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Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными

28 октября 2020, 16:27

Мужчины, рожденные под водным знаком Зодиака, могут долго проверять женщин на надежность, предупредили эксперты.

Астрологи сообщили, что мужчины-Раки боятся, что их бросят – Гороскоп Рак 2020
Мужчины-Раки боятся, что их бросят, сообщили астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи узнали, что боятся быть брошенными и обиженными мужчины, рожденные под знаком Зодиака Рак.

Из-за боязни быть обиженными и брошенными мужчины-Раки могут тщательно и долго проверять женщин на надежность, сообщает slovofraza.com.

"…Излюбленный способ – создание искусственных проблем, которые вам придется решать под пристальным присмотром Рака, чтобы завоевать его доверие", – выяснили эксперты.

  • Ранее российский астролог Василиса Володина написала, что Ракам всегда мало того, что они могут видеть.
  • Эксперт поделилась, что в представителей этого знака Зодиака с рождения встроена программа, которая заставляет подозревать во всем глубину. Володина добавила, что Ракам важно то, чего нельзя увидеть.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

Гороскоп 2020 Рак гороскоп
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