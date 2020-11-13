Астрологи сулят одному знаку Зодиака прорывной конец осени

Козерогам спрогнозирован прорывной период / Скриншот

Астрологи составили гороскоп для Козерога на вторую половину ноября 2020 года и отметили, что представителям этого знака Зодиака светят успешные сделки, выгодные контракты и перспективные проекты.

Чтобы добиться прорыва в деятельности, нужно продолжать продуктивно трудиться и максимально выкладываться, пишет slovofraza.com.

По прогнозу экспертов, к концу осени Козероги могут создать что-то свое или достичь нового поста.

"…Зодиакальный представитель грамотно распределяет время и ресурсы, умеет концентрироваться, что позволит справиться с большим объемом работы. Старайтесь не отвлекаться и продолжайте трудиться в том же духе…", – посоветовали астрологи Козерогам.

Ранее астролог Влад Росс предупреждал, что в ноябре 2020 года Козерогам грозят сложные семейные ситуации.

Эксперт также говорил, что представителям этого знака Зодиака категорически нельзя приобретать недвижимость.