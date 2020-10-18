Астрологи указали на мощного эмпата

Земной знак Зодиака прекрасно чувствует эмоции собеседников, узнали эксперты.
Астрологи сообщили, что знак Зодиака Дева с рождения наделен мощной эмпатией – умением сопереживать.
Эмпатия помогает Девам быть проницательными, представители этого знака Зодиака способны предвидеть какие-то события, пишет slovofraza.com со ссылкой на данные экспертов.
В материале отмечается, то Девы прекрасно чувствуют настроение и эмоции собеседников.
"...Зачастую эти люди знают о своих близких больше, чем они сами. Девы наблюдательны, поэтому долго собирают информацию, формируя у себя в голове внутренний портрет человека, его характер", – выяснили астрологи.
Ранее астролог Влад Росс сказал, что для Дев в жизни главным является работа, они не могут без нее жить. Эксперт утверждал, что Девы – истинные трудоголики.
- Справка. Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков.
- Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.
Автор: Екатерина Присяжнюк