Астрологи указали на мощного эмпата

Дева – мощный эмпат, выяснили астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи сообщили, что знак Зодиака Дева с рождения наделен мощной эмпатией – умением сопереживать.

Эмпатия помогает Девам быть проницательными, представители этого знака Зодиака способны предвидеть какие-то события, пишет slovofraza.com со ссылкой на данные экспертов.

В материале отмечается, то Девы прекрасно чувствуют настроение и эмоции собеседников.

"...Зачастую эти люди знают о своих близких больше, чем они сами. Девы наблюдательны, поэтому долго собирают информацию, формируя у себя в голове внутренний портрет человека, его характер", – выяснили астрологи.

Ранее астролог Влад Росс сказал, что для Дев в жизни главным является работа, они не могут без нее жить. Эксперт утверждал, что Девы – истинные трудоголики.