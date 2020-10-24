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Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака

24 октября 2020, 05:32

Один из водных знаков Зодиака не любит, когда кто-то лучше, чем они, поделились эксперты.

Астрологи сообщили, что Скорпионов раздражают люди, которые перебирают продуктами – Скорпион гороскоп
Скорпионов раздражают люди, которые перебирают продуктами, сообщили астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи выяснили, что "кусачай" знак Зодиака – Скорпион – больше всего раздражают, в частности, любовники, которые не могут испытать оргазм, и партнеры, которые заставляют их ревновать.

Скорпионов также коробят люди, которые берут ручку и не отдают, и те, кто лучше их самих, пишет slovofraza.com.

Эксперты добавили, что представителей этого знака раздражают те, кто перебирает продуктами, и люди, слишком сильно следящие за модой.

"Когда они становятся темой сплетен. Обвинения в неверности… Люди, утверждающие, что они экстрасенсы или обладают сверхъестественными способностями. Люди, которые оставляют авто на двух парковочных местах", – все это, по данным экспертов, раздражает Скорпионов.

  • Ранее астролог Влад Росс рассказал, чего Скорпионам стоит ожидать в октябре 2020 года.
  • Эксперт предупредил, что во второй половине октября Скорпионам придется заплатить за плохие поступки. Росс отметил, что представителям этого знака Зодиака грозят несчастные случаи, аварии, пропажа авто и проблемы со здоровьем.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

Гороскоп 2020 гороскоп Скорпион
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