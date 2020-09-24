Астрологи узнали, кто получит влиятельных наставников и крупный доход

Водолеям спрогнозирован крупный доход / УНИАН

Астрологи спрогнозировали, что в конце сентября 2020 года из жизни знака Зодиака Водолей уйдет черная полоса, место скучных будней займут приятные и интересные события.

Водолеи могут получить влиятельных наставников, публикует прогноз slovofraza.com.

По данным экспертов, представители этого знака могут начать работать над собственным проектом и получить крупный доход.

Также Водолеям прогнозируется выгодное деловое предложение.

"…Удастся познакомиться с влиятельными особами, ставшими для вас наставниками, единомышленниками или перспективными деловыми партнерами…", – выяснили астрологи.