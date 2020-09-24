Астрологи узнали, кто получит влиятельных наставников и крупный доход

Одному знаку Зодиака светит выгодное предложение по работе.
Астрологи спрогнозировали, что в конце сентября 2020 года из жизни знака Зодиака Водолей уйдет черная полоса, место скучных будней займут приятные и интересные события.
Водолеи могут получить влиятельных наставников, публикует прогноз slovofraza.com.
По данным экспертов, представители этого знака могут начать работать над собственным проектом и получить крупный доход.
Также Водолеям прогнозируется выгодное деловое предложение.
"…Удастся познакомиться с влиятельными особами, ставшими для вас наставниками, единомышленниками или перспективными деловыми партнерами…", – выяснили астрологи.
- Ранее астролог Влад Росс поделился гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
- В прогнозе говорится, что Водолеи могут встретить любовь всей своей жизни и создать семью.
Автор: Екатерина Присяжнюк