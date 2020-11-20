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Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия

20 ноября 2020, 05:10

Водный знак Зодиака способен не только на пассивную агрессию, выяснили эксперты.

Астрологи предупредили, что на явную агрессию способны Скорпионы – Гороскоп Скорпион
Скорпионы способны на явную агрессию, предупредили астрологи / УНИАН

Астрологи узнали, что во время выстраивания отношений со знаком Зодиака Скорпион стоит опасаться допросов.

Скорпионы любопытны, ставят вопросы, во время общения с ними можно почувствовать себя, как в полицейском участке, пишет slovofraza.com.

Эксперты предупредили, что если Скорпион заподозрит своего партнера в неверности, то может использовать пассивную или явную агрессию.

"…Они заводятся, если им удается держать своего поклонника в неопределенности относительно своих истинных чувств и намерений. Трудно понять, что у них действительно в голове…", – отмечается в материале.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

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