Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия

Скорпионы способны на явную агрессию, предупредили астрологи / УНИАН

Астрологи узнали, что во время выстраивания отношений со знаком Зодиака Скорпион стоит опасаться допросов.

Скорпионы любопытны, ставят вопросы, во время общения с ними можно почувствовать себя, как в полицейском участке, пишет slovofraza.com.

Эксперты предупредили, что если Скорпион заподозрит своего партнера в неверности, то может использовать пассивную или явную агрессию.

"…Они заводятся, если им удается держать своего поклонника в неопределенности относительно своих истинных чувств и намерений. Трудно понять, что у них действительно в голове…", – отмечается в материале.

Ранее астрологи составили гороскоп для Скорпиона на 2021 год.

По сведениям экспертов, представителям этого знака Зодиака светит "кипучая" личная жизнь, они могут купаться в обожании нового партнера.