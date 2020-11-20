Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия

Водный знак Зодиака способен не только на пассивную агрессию, выяснили эксперты.
Астрологи узнали, что во время выстраивания отношений со знаком Зодиака Скорпион стоит опасаться допросов.
Скорпионы любопытны, ставят вопросы, во время общения с ними можно почувствовать себя, как в полицейском участке, пишет slovofraza.com.
Эксперты предупредили, что если Скорпион заподозрит своего партнера в неверности, то может использовать пассивную или явную агрессию.
"…Они заводятся, если им удается держать своего поклонника в неопределенности относительно своих истинных чувств и намерений. Трудно понять, что у них действительно в голове…", – отмечается в материале.
- Ранее астрологи составили гороскоп для Скорпиона на 2021 год.
- По сведениям экспертов, представителям этого знака Зодиака светит "кипучая" личная жизнь, они могут купаться в обожании нового партнера.
Знак Зодиака Скорпион
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк