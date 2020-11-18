Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце

Огненный знак Зодиака имеет проблемы из-за бесконтрольной траты энергии, отметили эксперты.
Астрологи выяснили, что у знака Зодиака Овен слабыми местами являются сердце, мозг, голова, нос, глаза и челюсть.
Овнов также могут подводить репродуктивные органы, почки и кровеносная система, пишет slovofraza.com.
По прогнозу экспертов, Овны имеют проблемы, поскольку бесконтрольно тратят свою энергию.
"…они подвержены травмам, воспалениям, острым инфекциям, сопровождающимся высокой температурой и плохими анализами крови", – отмечается в материале.
Астрологи добавили, что Овнам стоит избегать острых специй и жирной пищи.
- Ранее астрологи составили гороскоп для Овна на 2021 год и отметили, что представители этого знака Зодиака будут счастливчиками.
- Эксперты добавили, что у жизни Овнов наступит время для успешного начала дел, им светят материальные победы.
Знак Зодиака Овен
Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
Автор: Екатерина Присяжнюк