Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце

У Овнов сердце – слабое место, узнали астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи выяснили, что у знака Зодиака Овен слабыми местами являются сердце, мозг, голова, нос, глаза и челюсть.

Овнов также могут подводить репродуктивные органы, почки и кровеносная система, пишет slovofraza.com.

По прогнозу экспертов, Овны имеют проблемы, поскольку бесконтрольно тратят свою энергию.

"…они подвержены травмам, воспалениям, острым инфекциям, сопровождающимся высокой температурой и плохими анализами крови", – отмечается в материале.

Астрологи добавили, что Овнам стоит избегать острых специй и жирной пищи.

Ранее астрологи составили гороскоп для Овна на 2021 год и отметили, что представители этого знака Зодиака будут счастливчиками.

Эксперты добавили, что у жизни Овнов наступит время для успешного начала дел, им светят материальные победы.