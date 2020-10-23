Астрологи выяснили, кого сводят с ума любители "халявы"

Весов сводят с ума любители "халявы", выяснили астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи узнали, что знак Зодиака Весы сводят с ума люди, которые любят "халяву", те, кто говорит им выключить музыку, неумение вежливо разговаривать и зависимость от чего-либо.

Весов раздражают те, кто хочет казаться лучше, чем есть на самом деле, сообщает slovofraza.com.

По сведениям экспертов, представителей этого знака зодиака также сводит с ума плохая стрижка.

"Собачьи экскременты в парках и на детских площадках… Жестокое обращение с животными. Люди, которые не умеют дружить. Секс на одну ночь…", – все это, по сведениям астрологов, раздражает Весов.

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом для Весов на октябрь 2020 года и отметил, что им грозят подставы, предательство и обман.

Эксперт посоветовал Весам быть осторожными в плане налаживания деловых контактов.