Астропсихолог назвала угрозы выходных: к чему готовиться

В субботу и воскресенья люди станут ранимыми, сообщила астропсихолог / Скриншот

Астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что в субботу и воскресенье, 12-13 сентября, у людей во много раз повысится обидчивость, они станут ранимыми и впечатлительными.

Люди будут негативно реагировать на любую мелочь, которая покажется им язвительной, колкой или грубой, приводит сведения эксперта tsn.ua.

Виттрок добавила, что на выходных поступки будут продиктованы не необходимостью, а желанием что-то доказать другим.

Эксперт предупредила, что в эти дни желудок будет чересчур чувствительным, поэтому нужно отказаться от тяжелой и грубой пищи, лучше всего перейти на щадящую диету.