Астропсихолог назвала угрозы выходных: к чему готовиться

На выходных захочется что-то доказывать людям, спрогнозировала эксперт.
Астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что в субботу и воскресенье, 12-13 сентября, у людей во много раз повысится обидчивость, они станут ранимыми и впечатлительными.
Люди будут негативно реагировать на любую мелочь, которая покажется им язвительной, колкой или грубой, приводит сведения эксперта tsn.ua.
Виттрок добавила, что на выходных поступки будут продиктованы не необходимостью, а желанием что-то доказать другим.
Эксперт предупредила, что в эти дни желудок будет чересчур чувствительным, поэтому нужно отказаться от тяжелой и грубой пищи, лучше всего перейти на щадящую диету.
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Автор: Екатерина Присяжнюк