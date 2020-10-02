"Белорусская область РФ": астролог рассказал, быть ли союзному государству

Астролог считает, что в результате сочинской встречи Лукашенко и Путина Беларусь стала областью Российской Федерации / nahnews.org

Все документы о создании союзного государства России и Белоруссии были подписаны Александром Лукашенко в Сочи в ходе встречи с Владимиром Путиным. Потому, по сути, Беларусь уже утратила свой суверенитет.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Их встреча длилась более четырех часов, несмотря на то, что Путину сейчас очень непросто, прежде всего, из-за плохого самочувствия. Ему сейчас тяжело даже говорить... К слову, именно из-за этого была отменена его ежегодная пресс-конференция. Болтать ни о чем целых четыре часа Путин бы не стал. Потому можно не сомневаться, что предметом разговора Лукашенко и Путина было союзное государство, и все бумаги уже подписаны батькой", – убежден астролог.

Росс считает, что, согласно подписанным документам, "Беларусь уже стала регионом, областью или краем Российской Федерации".

Читайте такжеРазвязка близка: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси"Беларусь уже утратила свой суверенитет", – добавил он.

Однако, Влад Росс уверен, что все те договоренности, которых достигли Путин и Лукашенко в Сочи, никогда не будут реализованы.

"Когда Лукашенко устранят от власти, все эти бумаги будут признаны недействительными, потому что их подписал недействительный президент Беларуси, который недействительно выиграл выборы и фактически узурпировал власть. Соответственно, у Лукашенко не было полномочий для заключения подобных соглашений", – отметил астролог.

При этом Росс напомнил, что Евросоюз в середине сентября признал Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси.

"А после этого признания Тихановской Европой никакие подписанные Лукашенко бумаги не имеют значения и веса", – резюмировал он.

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