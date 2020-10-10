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"Денег долго не увидите": астролог сказал, кто тяжело возвращает долги

10 октября 2020, 14:40

Один из водных знаков Зодиака может долго не отдавать одолженные деньги, поделился эксперт.

Росс сообщил, что Скорпионы тяжело возвращают одолженные деньги – Гороскоп Скорпион 2020
Скорпионы тяжело возвращают одолженные деньги, сообщил Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Скорпион тяжело возвращает долги, одолженные этому знаку деньги можно долго не увидеть.

Скорпионам присуща всепронизывающая ядовитость и мстительность, поделился эксперт с Главредом.

Росс отметил, что Скорпионы очень мстительны и даже через годы могут отомстить тому, кто им нанес обиду.

"…Он может очень жестоко критиковать, обидеть словом до смерти… Также Скорпион тяжело возвращает долги, потому следует понимать, что, одалживая деньги Скорпиону, вы их очень долго не увидите", – сказал собеседник.

  • Ранее Влад Росс говорил, что Скорпион является самым живучим знаком Зодиака.
  • По словам астролога, в экстремальных ситуациях Скорпионы смогут съесть то, что не решатся употребить в пищу другие – мышей, трупы.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Скорпион
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