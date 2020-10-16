"Денежные победы": назван счастливчик 2021 года по знаку Зодиака

В 2021 году фартить будет Овнам, спрогнозировали астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

В 2021 году по восточному календарю наступит год Быка. В следующем году счастливчиком станет знак Зодиака Овен.

Для представителей этого знака год Быка будет энергетически благоприятным, сообщает slovofraza.com со ссылкой на астрологов.

По сведениям экспертов, для Овнов наступит время успешного начала новых дел и материальных побед.

Людям, рожденным под этим знаком, посоветовали делать важные и дорогие покупки в первые месяцы нового года.

"…К началу весны может появиться много новых дел, которые будут вызывать у Овнов негативную реакцию. Вторая половина года для Овнов будет более спокойной и размеренной", – спрогнозировали астрологи.

Читайте такжеНоволуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делатьЭксперты добавили, что в любовной сфере одиноких Овнов возможны большие и в основном позитивные перемены. Овна советуют проявлять инициативу и не закрываться.

Напомним, год Быка по восточному календарю наступит в феврале 2021-го. Следующий год будет годом Белого Металлического Быка. Стихия символа 2021 года – металл.