Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи

Овнам и Козерогам светит денежная неделя / Скриншот

Составлен гороскоп на неделю для женщин – 23-29 ноября. В прогнозе говорится, что неделя будет позитивной в денежном плане для Овнов и Козерогов.

Овнам порекомендовали заняться привлечением в жизнь денежного потока, сообщает slovofraza.com, ссылаясь на прогноз астрологов.

Эксперты отметили, что Козероги могут направить силы на активный заработок.

Что прогнозируется женщинам Овнам и Козерогам на следующую неделю

Женский гороскоп на неделю – Овен

Планеты и звезды будут излучать позитивную энергетику, ее стоит использовать для получения финансового благополучия. Чтобы добиться процветания, нужно воспитывать уверенность в себе.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Удача будет сопровождать женщин-Козерогов. Можно не только активно зарабатывать деньги, но и расширять круг знакомых, укреплять отношения, а также искать спутника жизни.