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Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи

22 ноября 2020, 00:21

Земному знаку Зодиака стоит активно зарабатывать, отметили эксперты.

Денежная неделя светит Овнам и Козерогам – Гороскоп на неделю женщина Козерог
Овнам и Козерогам светит денежная неделя / Скриншот

Составлен гороскоп на неделю для женщин – 23-29 ноября. В прогнозе говорится, что неделя будет позитивной в денежном плане для Овнов и Козерогов.

Овнам порекомендовали заняться привлечением в жизнь денежного потока, сообщает slovofraza.com, ссылаясь на прогноз астрологов.

Эксперты отметили, что Козероги могут направить силы на активный заработок.

Что прогнозируется женщинам Овнам и Козерогам на следующую неделю

  • Женский гороскоп на неделю – Овен

Планеты и звезды будут излучать позитивную энергетику, ее стоит использовать для получения финансового благополучия. Чтобы добиться процветания, нужно воспитывать уверенность в себе.

  • Женский гороскоп на неделю – Козерог

Удача будет сопровождать женщин-Козерогов. Можно не только активно зарабатывать деньги, но и расширять круг знакомых, укреплять отношения, а также искать спутника жизни.

  • Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака.
  • Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
  • Козерог – один из трех земных знаков.
  • Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

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