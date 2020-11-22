Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи

Земному знаку Зодиака стоит активно зарабатывать, отметили эксперты.
Составлен гороскоп на неделю для женщин – 23-29 ноября. В прогнозе говорится, что неделя будет позитивной в денежном плане для Овнов и Козерогов.
Овнам порекомендовали заняться привлечением в жизнь денежного потока, сообщает slovofraza.com, ссылаясь на прогноз астрологов.
Эксперты отметили, что Козероги могут направить силы на активный заработок.
Что прогнозируется женщинам Овнам и Козерогам на следующую неделю
- Женский гороскоп на неделю – Овен
Планеты и звезды будут излучать позитивную энергетику, ее стоит использовать для получения финансового благополучия. Чтобы добиться процветания, нужно воспитывать уверенность в себе.
- Женский гороскоп на неделю – Козерог
Удача будет сопровождать женщин-Козерогов. Можно не только активно зарабатывать деньги, но и расширять круг знакомых, укреплять отношения, а также искать спутника жизни.
- Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака.
- Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
- Козерог – один из трех земных знаков.
- Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
Автор: Екатерина Присяжнюк