Эксперт назвал главное астрологическое событие ноября: что изменилось в жизни

После завершения ретроградности Меркурия можно подписывать документы, поделился Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для всех знаков Зодиака и поделился, что главное астрономическое явление месяца произошло во вторник, 3 числа.

После 3 ноября Меркурий перестал быть ретроградным и до 10 числа будет статичным, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что начался период, который благоприятен для проведения важных встреч, подписания бумаг.

"…Я бы советовал все это делать после 10 ноября, когда закончится статичность Меркурия", – поделился эксперт.

Напомним, период, который называется ретроградный Меркурий 2020, стартовал 14 октября.

Викканская жрица Елена Кузьмич предупреждала, что в этот период, в частности, нельзя заключать важные сделки.