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Эксперт назвал главное астрологическое событие ноября: что изменилось в жизни

5 ноября 2020, 20:41

Стартовало время, подходящее для важных встреч, сообщил эксперт.

После завершения ретроградности Меркурия можно подписывать документы, поделился Росс – Гороскоп ноябрь 2020
После завершения ретроградности Меркурия можно подписывать документы, поделился Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для всех знаков Зодиака и поделился, что главное астрономическое явление месяца произошло во вторник, 3 числа.

После 3 ноября Меркурий перестал быть ретроградным и до 10 числа будет статичным, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что начался период, который благоприятен для проведения важных встреч, подписания бумаг.

"…Я бы советовал все это делать после 10 ноября, когда закончится статичность Меркурия", – поделился эксперт.

Что такое ретроградность и статичность планеты

Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

Статичный Меркурий – это остановка, когда ретроградный Меркурий преобразуется в директный (планета начнет двигаться прямо), и наоборот.

Влад Росс гороскоп на ноябрь 2020 ретроградный Меркурий 2020
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