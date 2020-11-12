Эксперт раскрыла, что нельзя делать в пятницу, 13: кому грозит негатив

В пятницу, 13-го, не всем грозит негатив, сообщила астропсихолог / Скриншот

Астропсихолог Валентина Виттрок поделилась, что пятница, 13 ноября, несет негатив только тем людям, которые верят в возможность несчастья в этот день.

Если человек верит в то, что в этот день наступает страшное время, то он может в этом убедиться, приводит сведения эксперта tsn.ua.

Эксперт посоветовала таким людям в пятницу, 13-го, не выходить из дома без крайней необходимости, не общаться с неприятными людьми и не заниматься активной деятельность.

"…пятница, 13-е, в негативную сторону работает далеко не у всех. Такая дата – не более чем холодайн, то есть, устойчивая трехмерная голографическая мыслеформа, существующая в коллективном бессознательном. Укоренилась она там не сразу, а в течение тысячелетий…", – отметила Виттрок.