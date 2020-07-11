Нумеролог сказала, что тщательно охраняют рожденные 11 июля

Рожденные 11 июля люди тщательно охраняют внутренний мир от посторонних глаз, поделилась нумеролог / flickr.com/Dafne Cholet

Люди, которые родились 11 июля, в высшей степени социально активные, они тщательно охраняют свой внутренний мир от посторонних глаз.

В случае необходимости они могут быть ловкими обманщиками, рассказала нумеролог Людмила Савина в видео, размещенном на ее канале в YouTube.

По словам эксперта, рожденные 11 июля добиваются наибольшего успеха, выступая в роли командных игроков.

"…Их интерес распространяется на все многообразие жизни. Они тщательно охраняют от посторонних глаз свой внутренний мир. Любят секретничать, потом делиться своими тайнами с избранными…", – поделилась эксперт.

Ранее Людмила Савина сообщила, что люди, рожденные 23 числа любого месяца, хотят достичь успеха. Нумеролог подчеркнула, что они пришли в этот мир, чтобы подталкивать людей к переменам.