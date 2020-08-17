Астролог назвал истинного трудоголика по знаку Зодиака

Девы – истинные трудоголики, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс рассказал, что среди знаков Зодиака истинным трудоголиком является Дева.

Для Дев главное в жизни – работа, они не могут без нее жить, сообщил эксперт Главреду.

По его словам, также Девы испытывают счастье от исполнения долга, в частности, перед родителями, семьей.

"…Как ни крути, но для Дев главным в жизни является работа. Они, как истинные трудоголики, просто жить не могут без нее…", – сказал Росс.

Собеседник добавил, что карьера – главное в жизни Козерогов. Астролог подчеркнул, что Козерогам для счастья нужно добиться жизненных высот.

Напомним, в гороскопе от Влада Росса на август 2020 года говорится, что вторая половина месяца для Дев будет прекрасной. Также астролог прогнозировал, что Козероги во второй половине августа смогут выехать за границу.