"Плетет сети вокруг жертв": астрологи предупредила, кому не стоит переходить дорогу

Астрологи не советуют переходить дорогу Скорпиону / УНИАН

Скорпион считается одним из самых опасных знаков Зодиака, представителям этого знака не стоит переходить дорогу, поскольку они мстительные и не успокоятся, пока не нанесут ответный удар.

Скорпионы – тайные интриганы, которые плетут сети вокруг своих жертв, заманивая их в опасность, пишет SlovoFraza, ссылаясь на астрологов.

Эксперты добавили, что представители этого знака – настоящие мастера игры на чужих эмоциях и манипуляций.

"…опаснее всего то, что это внимательный психолог, который знает все ваши болевые точки. Знак Зодиака Скорпион способен веревки вить из окружающих, заставляя их подстроиться под себя", – отмечается в материале.

Напомним, в гороскопе на август 2020 года, который составил астролог Влад Росс, говорится, что на протяжении месяца Скорпионам грозят "удары" ниже пояса или по почкам. Эксперт предупреждал, что Скорпионы могут подцепить венерические заболевания.