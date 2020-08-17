Астролог сказал, для кого важнее всего секс и разрушения

Для Скорпиона главное – секс и разрушения, поделился Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что разрушения и секс являются главными в жизни Скорпионов.

В их жизни также много значат желание и страсть, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Скорпионы могут наслаждаться процессом разрушения.

"…Для того, чтобы что-то начать, Скорпиону непременно нужно разрушить все старое до основания, и этим процессом они просто упиваются…", – поделился астролог.

Росс добавил, что еще одному знаку Зодиака – Рыбы – важно наслаждаться сексом.

"Для Рыб важны тайны, мистика, магия, нирвана, а также любовь и наслаждение сексом. Погрузившись в мир всего этого, Рыбы чувствуют себя по истине счастливыми", – сказал он.

Ранее Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Скорпионам грозят венерические заболевания, а Рыбы могут стать жертвой домушников. Астролог предупреждал, что Рыбы также могут столкнуться с "кидаловом".