Донбассу грозит "оживление" войны: астролог назвал даты

С 23 по 26 августа на Донбассе может "оживиться" война, сказал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что 23-26 августа 2020 года велика опасность "оживления" войны на части востока Украины.

Конфликт на Донбассе может разгореться с новой силой вблизи Дня независимости Украины (отмечаемый 24 августа), рассказал эксперт Главреду.

Также собеседник поделился, что в двадцатых числах августа из-за мелочи можно испортить отношения в коллективе, и будет крайне сложно вернуться к прежним дружественным отношениям.

"С 23 по 26 августа… очень конфликтный период, когда велика опасность возобновления войны на Донбассе. Соответственно, вблизи Дня независимости Украины конфликт на востоке нашей страны может разгореться с новой силой…", – заявил астролог.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджетаРанее сообщалось, что на Донбассе было объявлено очередное перемирие.

Напомним, Влад Росс говорил, что в 2020 году Киеву не удастся вернуть под свой контроль часть востока Украины. По его мнению, Донбасс будет подчиняться России, пока в стране у власти находится Владимир Путин.