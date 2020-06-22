Гороскоп на неделю: как избежать больших неприятностей

Львы могут избежать больших неприятностей, нужно преодолеть негативные психологические посылы, посоветовала астролог / Reuters

Астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю, 22-28 июня, и предупредила, что этот период может оказаться неблагоприятным для двух огненных знаков Зодиака – Лев и Стрелец.

Львам грозят большие неприятности, чтобы их избежать – необходимо преодолеть негативные психологические посылы, рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что на протяжении недели могут подняться старые обязательства, проблемы, данные когда-то обещания, возможны противостояния и трудности в отношениях с влиятельными людьми.

Скади отметила, что могут быть разорваны устаревшие отношения.

"Приходит осознание по многим темам, внутренние трансформации способствуют освобождению от внутренних блоков, вы сможете с новыми силами и чистым сознанием строить дальнейшую жизнь", – сказала эксперт.

По ее словам, из-за пренебрежения интересами близких людей, стремления к эмоциональному давлению возможны конфликты, разрыв отношений и вынужденная разлука. Астролог посоветовала отказаться от деловых отношений, которые устарели.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: источник денег и новый роман"Появляется тенденция к излишнему оптимизму. Финансовая расточительность, некоторые предубеждения и предрассудки, идеологическое несогласие и опрометчивые обещания во многом объясняют неудачи этого периода", – объяснила собеседница.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в конце июня Львам стоит опасаться сложных ситуаций на дороге, также они могут стать жертвами вымогателей или грабителей. Эксперт прогнозировал, что Стрельцам грозят проблемы на работе – их могут подсидеть.