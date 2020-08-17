"Неожиданно нападает": один знак Зодиака может свести с ума – астрологи

Овны способны свести с ума, предупредили астрологи / Reuters

Один из 12 знаков Зодиака – Овен – может свести с ума тех, кто с ним контактирует. Овны не умеют контролировать свои эмоции и нападают в самый неожиданный момент.

В Овнах пугают спонтанные вспышки гнева, сообщает SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По их словам, представителям этого знака в целом присуща спонтанность.

"…без предупреждения Овен способен сорваться в длительное путешествие, открыть собственный бизнес или спустить все деньги на развлечения…. Овен даже не думает посоветоваться или спросить разрешение. Он просто действует!" – отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на август 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что благодаря бурной деятельности Овны могут добиться большого успеха в карьере.